Causio: “Anche se si dovesse riprendere, vincere lo scudetto non so che sapore avrà…”

Riflessione amara, ma realista. E’ quella di Franco Causio, che ai microfoni di ItaSportPress dice la sua circa l’emergenza Coronavirus e sulla possibile ripresa dei campionati.

“Per quanto riguarda l’ambito sportivo, io manterrei la sospensione di ogni manifestazione fino a quando non ci saranno la libertà e la sicurezza di andare a vedere le partite senza problemi. Un calciatore non ha stimoli quando gioca in uno stadio vuoto. Non sono a favore delle porte chiuse. Inoltre penso che i vertici del calcio italiano avrebbero dovuto fermare tutto subito, immediatamente. In questa situazione non c’è spazio per i compromessi. E poi non so che tipo di scudetto possa essere e che sapore avrà…”