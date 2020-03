Coronavirus, la previsione: “Questa stagione non finirà, il calcio ripartirà solo nel 2021”

Un allarme. Esagerato? Siamo a marzo, quindi la risposta potrebbe essere “sì”. Ma è pur vero che al momento, in fatto di previsioni, nessuno può dare risposte certe. E così anche l’ipotesi lanciata dal virologo tedesco Jonas Schmidt-Chanasit, dell’Istituto Berhard-Nocht di Amburgo, assume una certa importanza.

Secondo lui, la pausa che sta vivendo il calcio europeo per l’emergenza Coronavirus, durerà molto di più di quanti tutti prospettano. Anzi, addirittura, si dovrà prolungare fino al 2021.“Non è realistico pensare – ha detto il virologo alla Televisione Nordica di Germania – che si possa pensare che questa stagione finirà. Non credo che ad aprile si possa parlare di tornare a giocare. Neanche a porte chiuse, perché potenzialmente le persone potrebbero riunirsi nelle loro case per guardare le partite”.