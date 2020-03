Coronavirus, l’agente: “sono preoccupato per Ogbonna, in Inghilterra sono indietro…”

Il taglio degli stipendi dei calciatori è un aspetto che si sta valutando per provare ad aiutare i club italiani a sopravvivere all’emergenza Coronavirus. L’epidemia ha condizionato pesantemente il mondo del pallone, ed anche dal punto di vista economico il danno sarà importante. L’agente Giovanni Branchini ha affrontato la situazione in un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’.

SUL TAGLIO DEGLI STIPENDI – “Penso che le componenti del calcio saranno disponibili ad aiutare, ma l’importante è che lo facciano tutte. Pensando al bene comune e non alla propria poltrona, al proprio conto in banca. Quella che stiamo vivendo è una situazione anomala e se ne può uscire solo lavorando tutti insieme”.

“Il calcio è una grande famiglia e, quando sarà chiuso il danno complessivo tutti faranno la loro parte”.

FUGA DEI TOP PLAYER DALL’ITALIA? “No se sarà una misura presa con buon senso, condivisa e rispettosa della situazione. Quello che stiamo vivendo ha consentito ai più di rivedere la scala dei valori. I calciatori non vivono sulla luna come qualcuno pensa. I calciatori non stanno pensando al taglio degli stipendi, adesso sono concentrati su come tenere al riparo loro stessi e i familiari da questo virus”.

CUTRONE POSITIVO AL CORONAVIRUS – “Lo ha superato e ora si sente bene. Era già alcuni giorni che aveva un pò di febbre, ma non è stato mai veramente male, a parte qualche piccolo disturbo. Quando ha avuto l’esito del tampone era quasi uscito dall’infezione. E’ in quarantena, ma va meglio. Piuttosto sono preoccupato per Ogbonna: in Inghilterra questa vicenda l’hanno vissuta in maniera diversa rispetto ad altri Paesi e lì sono indietro”.