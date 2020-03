Coronavirus, chiusa sede in Serie A: positivi due dipendenti [DETTAGLI]

Nuovi casi in Italia di Coronavirus, oggi è stato raggiunto il record di morti in Italia ma arrivano buone notizie sul fronte guariti. Secondo quanto riporta ‘Repubblica’ due dipendenti del Brescia, che svolgono funzioni di ufficio, sono risultati positivi al test. Per questo motivo le Rondinelle hanno deciso di chiudere la sede fino al 28 marzo. Proprio il club nelle ultime ore era finito nella bufera a causa della convocazione (prevista per oggi) di 5 membri dello staff, tra cui Corini e Grosso, due ex allenatori ancora sotto contratto. Alla chiamata hanno risposto solo in due: il preparatore atletico Salvatore Sciuto e il collaboratore tecnico Stefano Olivieri.