Coronavirus, Conte annuncia: “Multe più severe per chi non rispetta i divieti. No quarantena fino al 31 luglio”

Il Premier Giuseppe Conte ha annunciato, durante una diretta sul suo profilo Facebook, un aumento delle sanzioni per chi viola le norme e i divieti vigenti in merito all’emergenza Coronavirus. Le multe andranno dai 400 ai 3000 euro. Maggiore potere decisionale anche alle Regioni: “Abbiamo regolamentato anche in modo lineare i rapporti tra gli interventi del governo e le Regioni, i presidenti delle Regioni e province autonome possono adottare anche misure restrittive e se nel caso più severe ovviamente rimane la funzione di coordinamento del governo”.

“Sono orgoglioso della reazione degli italiani nel rispettare le indicazioni fornite. Le forze dell’ordine stanno controllando tutto, ma la stragrande maggioranza dei cittadini si sta conformando alle regole introdotte” ha aggiunto Conte, che ha voluto chiarire alcuni aspetti: “Si è creato un po’ di dibattito sul fatto che l’emergenza sarebbe stata prorogata fino al 31 luglio: non è niente di vero, abbiamo deliberato lo stato di emergenza il 31 gennaio per uno spazio massimo di sei mesi. Questo non significa che le misure restrittive saranno prorogate fino a quella data”. Infine le parole su filiere alimentari e carburante: “Stiamo facendo aggiustamenti coinvolgendo sindacati che a volte non sono rimasti soddisfatti. Mi auguro che non ci sia uno sciopero, il Paese non se lo può permettere. Vale anche per i carburanti, sarà assicurato il rifornimento”.