Diverse squadre in Europa hanno optato per il taglio degli stipendi e anche l’Italia si sta adeguando per contrastare l’emergenza Coronavirus. La prima è stata la Juventus, ora potrebbe toccare all’Inter. Stando a quanto riporta l’ANSA, calciatori e staff nerazzurro sarebbero d’accordo per il taglio che consentirebbe all’Inter di risparmiare diversi milioni, in un periodo in cui i ricavi sono nettamente in ribasso.