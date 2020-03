Coronavirus, Legrottaglie denuncia: “Al Pescara 13 casi di influenza e nessuno ci ha fatto i tamponi”

Nicola Legrottaglie, allenatore del Pescara, ha spiegato i motivi per cui la sua squadra è scesa in campo con le mascherine durante l’incontro di ieri sera a Benevento, denunciando al tempo stesso delle gravi mancanze: “Abbiamo cercato di dare un segnale perché abbiamo detto di aver avuto 13 casi di influenza e non ci hanno fatto fare i tamponi. Abbiamo cercato di dire guardate che il problema c’è e forse si sta sottovalutando, abbiamo fatto il minimo che potevamo perché la priorità è quella della vita. Se si fermasse il campionato per tre settimane, non si potrà più riprendere in modo normale. Se anche non ci fosse calcio per 3-4 mesi non succederebbe nulla, chi ama la vita sarà d’accordo. Anzi, avremo la possibilità di curarci e aiutare chi ha bisogno”.