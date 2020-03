Coronavirus, rinviata la prima gara di Premier League: “Personale a contatto con il presidente dell’Olympiacos”

Anche in Premier League è arrivato il primo rinvio per l’emergenza Coronavirus. Questa sera Manchester City e Arsenal non si affronteranno. A spiegarlo, in una nota sui propri canali ufficiali, la compagine di Guardiola. Alcuni membri dei Gunners sarebbero infatti stati a contatto con il presidente dell’Olympiacos, Marinakis, risultato positivo al test. Ecco la nota.

“La partita di Premier League del Manchester City in casa contro l’Arsenal è stata rinviata. La decisione di posticipare il match di stasera è stata presa come misura precauzionale per la consulenza medica, dopo che è emerso che il personale dell’Arsenal è entrato in contatto con il proprietario dell’Olympiacos, Evangelos Marinakis, positivo al COVID-19. Il Manchester City augura a Marinakis un rapido recupero, e nei prossimi giorni seguiranno ulteriori informazioni sulle date riprogrammate, ma si consiglia ai tifosi di non recarsi allo stadio Etihad per questo appuntamento”.