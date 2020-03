Damiano Tommasi sulla sospensione della Serie A: “non bisogna per forza decretare un vincitore”

Damiano Tommasi continua a spingere sulla necessità di fermarsi e sospendere il campionato, non ci sono le condizioni per tornare in campo a causa dell’emergenza Corornavirus. Il presidente dell’AIC, ha commentato così al Corriere dello Sport l’eventuale assegnazione del titolo in caso di stop definitivo al campionato: “Si dovrà scegliere il male minore. Nessuna decisione accontenterà tutti. Qualche danneggiato ci sarà”. Infine sulla possibilità che lo scudetto venga assegnato alla Juventus: “Dobbiamo indicare i nomi delle squadre per le competizioni europee e non decretare per forza un vincitore”.