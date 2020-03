Interrogazione parlamentare d’urgenza per la Serie A: la proposta per le partite in chiaro

Un’interrogazione parlamentare d’urgenza è stata presentata quest’oggi in Senato da parte della senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo. Il motivo è presto detto: la possibilità che vengano trasmesse le partite di Serie A in chiaro. A rivelarlo è ‘Calcio e Finanza’.

“Dal momento che – afferma la senatrice – le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi, chiedo al Governo di intervenire presso la Rai, Dazn e Sky affinchè tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale”.