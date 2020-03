Juventus, continua la fuga: altri due calciatori lasciano l’Italia [NOME e DETTAGLI]

L’Italia è uno dei paesi più colpiti dall’emergenza Coronavirus, per questo motivo alcuni calciatori hanno deciso di lasciare il Paese, soprattutto quelli della Juventus. Sono tre i calciatori bianconeri risultati positivi, si tratta di Rugani, Dybala e Matuidi, mentre quelli che hanno deciso di prendere l’aereo sono Higuain, Khedira, Pjanic e Douglas Costa. Adesso si sono aggiunti altri due giocatori, si tratta di Alex Sandro e Danilo che sono rientrati in Brasile. Entrambi sono partiti nella giornata di ieri, subito dopo la sospensione del periodo di isolamento imposto dopo la positività del difensore Rugani. La Juventus si trova con una squadra decimata, al rientro i calciatori dovranno rimanere in quarantena per 14 giorni ma al momento è difficile fare previsioni anche sulla ripresa degli allenamenti.