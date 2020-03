“Scudetto alla Juventus a tavolino?” La risposta di Agnelli scatena il web [FOTO]

L’Italia aspetta novità dall’emergenza Coronavirus, i campionati di calcio si sono fermati ed al momento non è possibile fare previsioni sulla ripresa. Sono tante le ipotesi al vaglio, ma tutto dipenderà dell’evoluzione dell’epidemia. L’obiettivo principale è quello di tornare in campo, ma tra le soluzioni c’è anche quella della sospensione definitiva.

In caso di cristallizzazione della Serie A a beneficiarne sarebbe la Juventus che si confermerebbe Campione d’Italia, l’idea però non entusiasma la dirigenza bianconera che vorrebbe continuare a vincere sul campo. La conferma è arrivata direttamente dal presidente Andrea Agnelli che ha risposto con un like ad un commento sui social.

Il numero uno bianconero in queste ore ha messo un like a un post di un account di tendenza bianconera @LaTerzaStella che dice: “Sarebbe meraviglioso. E ancor più meraviglioso sei noi dicessimo “no grazie!””. Tradotto, la Juventus è contraria al “titolo di cartone”.