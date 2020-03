“Ecco cosa farei in caso di semifinale di Champions”, la risposta del Papu Gomez è sorprendente

Cento domande “scomode” per il Papu Gomez in un’intervista per il canale Olé. L’attaccante e capitano dell’Atalanta sta vivendo un’altra entusiasmante stagione con i bergamaschi. Si va dalle domande con doppia opzione di risposta a quelle libere.“Messi o Maradona? Maradona”. “Messi o Ronaldo? Messi”. “Guardiola o Mourinho? Guardiola”. “Il portiere più difficile da affrontare? Buffon”. “Perché il numero 10? Perché è un numero che mi piace e perchè è stato di Maradona”. “Il giocatore preferito in Italia? Dybala”. Infine, la domanda alla quale il Papu ha risposto in maniera sorprendente e insolita: “In caso di semifinale con l’Atalanta? Mi butto con il paracadute”.