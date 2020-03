Il Coronavirus stravolge la Serie A: il TABELLONE delle partite e la GUIDA con tutte le DATE delle gare rinviate

Superati 2 mila contagi in Italia, mentre il bilancio delle vittime sale a 52, con 149 guariti in totale. Il Coronavirus continua a mettere in ginocchio il nostro paese, con importanti conseguenze anche sul calcio. Disaccordi tra i club, incapacità di prendere una decisione, lamentele di dirigenti e tifosi, continui cambi di programma e calendari stravolti. Questo, per forza di cose, non fa altro che creare confusione in chi cerca di informarsi sulle prossime partite di Serie A previste. Noi proviamo a fare chiarezza aggiornando la situazione di giorno in giorno con il TABELLONE delle partite e la GUIDA con tutte le DATE tra ipotesi e comunicazioni ufficiali. Ecco la situazione.

Ritorno semifinali Coppa Italia

Juventus-Milan (4 marzo ore 20.45) a porte aperte ma con la prevendita vietata ai tifosi residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia, oltre a chi vive in provincia di Savona.

Napoli-Inter (5 marzo ore 20.45) a porte aperte ma con la prevendita vietata ai tifosi residenti nella Regione Lombardia.

Prossimo turno Serie A: 27ª giornata, programma ufficiale (ad oggi)

L’ordinanza per Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna in merito a luoghi ed uffici pubblici chiusi – ad oggi – è in vigore fino all’8 marzo.

Genoa-Parma (7 marzo ore 15.00) a porte aperte (si attendono comunicazioni sulla prevendita)

Torino-Udinese (7 marzo ore 15.00) a porte aperte

Atalanta-Lazio (7 marzo ore 18.00) a porte chiuse

Spal-Cagliari (7 marzo ore 20.45) a porte chiuse

Fiorentina-Brescia (8 marzo ore 12.30) a porte aperte (si attendono comunicazioni sulla prevendita)

Inter-Sassuolo (8 marzo ore 15.00) a porte chiuse

Verona-Napoli (8 marzo ore 15.00) a porte chiuse

Bologna-Juventus (8 marzo ore 18.00) a porte chiuse

Roma-Sampdoria (8 marzo ore 20.45) a porte aperte

Lecce-Milan (9 marzo ore 20.45) a porte aperte

Recupero delle partite rinviate nella 25ª giornata

Decisioni ufficiali

Verona-Cagliari (11 marzo ore 15.00) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Torino-Parma (11 marzo ore 18.30) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Decisioni non ufficiali, ipotesi al vaglio

Atalanta-Sassuolo (18 marzo, orario da stabilire) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

In questo caso, Fiorentina-Sassuolo – in programma da calendario venerdì 20 marzo – verrebbe posticipata al 22 con una gara prevista domenica che verrebbe anticipata a venerdì. Da considerare, comunque, il cammino in Champions League della squadra di Gasperini.

Inter-Sampdoria (più date proposte, diverse soluzioni in base al cammino in Coppa Italia o Europa League)

Qualora l’Inter non dovesse passare in finale di Coppa Italia, il 20 maggio potrebbe essere una data utile.

Qualora l’Inter non dovesse superare gli ottavi di finale di Europa League, la prima data utile diventerebbe l’8 aprile.

Qualora l’Inter dovesse arrivare sia in finale di Coppa Italia che in finale di Europa League, l’unica data disponibile sarebbe il 30 maggio, ma a campionato finito e con gli Europei all’orizzonte. Tra turni infrasettimanali di Serie A, Coppa Italia ed Europa League, infatti, il calendario di marzo, aprile e maggio diventerebbe tutto occupato.

Recupero delle partite rinviate nella 26ª giornata

Decisioni ufficiali

Milan-Genoa (13 maggio ore 18.00) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Parma-Spal (13 maggio ore 18.00) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Sassuolo-Brescia (13 maggio ore 18.00) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Udinese-Fiorentina (13 maggio ore 18.00) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Juventus-Inter (13 maggio ore 20.45) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Sampdoria-Verona (13 maggio ore 20.45) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Decisioni non ufficiali, ipotesi al vaglio

Sampdoria-Verona (7 marzo ore 20.45) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Udinese-Fiorentina (8 marzo ore 20.45) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Milan-Genoa ( 9 marzo ore 18.30) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Parma-Spal (9 marzo ore 18.30) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Sassuolo-Brescia (9 marzo ore 18.30) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)

Juventus-Inter (9 marzo ore 20.30) a porte aperte (salvo nuove comunicazioni)