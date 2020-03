Raiola parla, e come al solito scatena il putiferio: “Voglio portare un grande campione al Real Madrid”

Ha parlato. Apriti cielo. Accade praticamente il 99,99% delle volte. Cosa? Che quando Mino Raiola proferisce parola si scatena qualcosa. Il putiferio, spesso. O comunque sviluppi che possono portare ad analizzare il futuro. In questo caso, tanto mistero: “Voglio portare un grande campione al Real Madrid”. Lo ha detto a ‘Marca’. Il problema è, ricollegandoci al discorso fatto sopra: c’è qualcuno in particolare a cui fa riferimento o ha parlato genericamente? Perché di calciatori, e non gli ultimi arrivati, il noto agente ne ha tanti sotto la sua procura.

“I miei rapporti con il Real sono molto buoni, sono spesso in contatto con José Angel, è interessante, oltre che un piacere, parlare con lui di calcio e delle vicende legate alla Fifa. Un giorno spero di portare un grandissimo campione al Real, al momento ho Areola, ma si tratta di un prestito, quest’estate vorrei portare a Madrid un big a titolo definitivo, sarebbe un orgoglio per me e per tutti i miei calciatori perché il Real è un grande club”

“Pogba? Paul sta vivendo un momento delicato, ma voglio sottolineare con forza, anche perché in Inghilterra sono molto sensibili su questo, che è concentrato sullo United, vuole fare un gran finale di stagione e portare la squadra in Champions. Non posso sapere cosa succederà, in passato c’è stato un grande interesse ma non se ne fece nulla, però contano il presente e il futuro. Haaland? È un gioiello, un giocatore molto importante ed è un piacere vedere come cresce a ogni partita, nessuno pensava che si ambientasse in Bundesliga così presto, non è facile passare dal campionato austriaco a quello tedesco, ma per lui non è stato un problema, deve crescere ancora molto, sta bruciando le tappe, quando ha lasciato il Salisburgo pensavo che non fosse il momento giusto, ora non credo che quest’estate andrà via da Dortmund”.