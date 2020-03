Pogba di nuovo con la maglia della Juventus: il francese fa impazzire i tifosi bianconeri [VIDEO]

I calciatori sono obbligati ad allenarsi in casa per l’emergenza Coronavirus, c’è ancora incertezza sulla ripresa dei campionati. Nel frattempo continuano a circolare voci di calciomercato, in particolar modo notizie che riguardano la Juventus. Il ‘The Sun’ ha pubblicato un possibile 11 del club campione d’Italia in carica, una squadra che si prepara a rinforzarsi ancora di più. Un possibile obiettivo è sicuramente Paul Pogba, il francese non si trova bene al Manchester United e pensa al ritorno in Italia (soluzioni importanti anche in Spagna). Il centrocampista ha pubblicato un video che ha fatto impazzire i tifosi, il calciatore si allena con la maglia della Juventus. “Il nuovo campo di addestramento si chiama … Quarantine PP Arena, divertiti ad allenarti a casa”, scrive su Instagram. “Un supporto ai nostri amici Matuidi e Ekdal”, risultato positivi al Coronavirus. “Ho indossato la maglia della Juventus per sostenere i miei amici”. In basso ecco il video di Pogba con la maglia della Juventus.