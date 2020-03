Sassuolo-Brescia 3-0, le pagelle di CalcioWeb: Caputo e Boga distruggono le Rondinelle

Sassuolo-Brescia, le pagelle di CalcioWeb – Tutto facile per il Sassuolo che ha dominato in lungo ed in largo contro il Brescia. La partita per gli uomini di De Zerbi non è stata mai in discussione, le Rondinelle invece non confermano i progressi dell’ultima partita ed adesso per la salvezza si fa veramente difficile. L’uomo del match è come al solito Caputo, l’attaccante veramente strepitoso in fase realizzativa e che non sbaglia mai. A chiudere i conti è stato Boga con un’azione personale, il calciatore conferma il grande talento. Nel finale il risultato non cambia più, finisce 3-0. Il Sassuolo sale a quota 32, Brescia all’ultimo posto a 16. Ecco le pagelle del match.

Sassuolo-Brescia, le pagelle di CalcioWeb:

Sassuolo: Consigli 7; Toljan 6 (dal 54′ Muldur 6), Romagna 6 (dal 72′ Marlon 6), Ferrari 6.5, Rogerio 5.5; Bourabia 7, Djuricic 6.5, Locatelli 6.5; Berardi 6 (Dal 31′ Defrel 7), Caputo 8.5, Boga 7.6.

Brescia: Joronen 6; Sabelli 5.5, Chancellor 4.5, Papetti 6.5, Martella 5.5; Bisoli 6.5 (dal 66′ Skrabb 5.5), Dessena 5.5, Bjarnason 6; Zmrhal 5.5; Balotelli 5.5 (dal 76′ Donnarumma s.v.), Ayé 5.5 (dal 57′ Torregrossa 5).