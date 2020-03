“Il servilismo verso gli ipocriti che vogliono vincere a tutti i costi è servito”, la Curva Nord sta con Zhang

“Finalmente un presidente che dice le cose come stanno. Onore a Zhang, orgogliosi del nostro Presidente. L’ipocrisia dilagante peggio del virus ed il servilismo verso i soliti ipocriti che vogliono vincere a tutti i costi per una volta è servita. Finalmente anche a livello dirigenziale si sentono parole che mettono in secondo piano il business e al centro i valori. Speriamo sia la volta buona che il mondo del calcio italiano si svegli e prenda esempio. Non può esser sempre e solo una questione di vincere a tutti i costi o di ricavi e profitti”.

Questo il messaggio, sulla propria pagina Facebook, della Curva Nord dell’Inter, che appoggia il suo presidente Steven Zhang dopo il messaggio Instagram di ieri nei confronti del presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino, definito pagliaccio.