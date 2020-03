“Squalifica a vita, denuncia per diffamazione e danni d’immagine”, il presidente Zhang finisce nella bufera

E’ sempre più bufera nel campionato di Serie A. L’emergenza Coronavirus sta portando pesanti conseguenze anche al mondo del calcio, la decisione dello scorso weekend è stata quella di rinviare alcune partite. Ieri è stato raggiunto un accordo tra Lega e Figc per recuperare i match nel prossimo turno, ma l’Inter ha dichiarato di essere contraria alla soluzione. In più è aumentata la tensione dopo la Storia Instagram da parte del presidente dell’Inter Zhang che ha offeso pesantemente la Lega Serie A ed il presidente Dal Pino, definito “pagliaccio” e “vergognoso”. Adesso potrebbero arrivare provvedimenti nei confronti del numero uno nerazzurro, ma nel frattempo non sono mancate le reazioni social. “Squalifica a vita, denuncia per diffamazione e danni d’immagine”, scrive un utente su Twitter. In particolar modo messaggi da parte dei tifosi della Juventus e del Milan, ma anche a favore del presidente e scritti dai nerazzurri. In alto la fotogallery con tutte le reazioni.