Juventus, il Corriere dello Sport: “Cristiano Ronaldo tentato dal Real Madrid, il ritorno è possibile”

CALCIOMERCATO JUVENTUS – La notizia che sconvolge una tranquilla domenica. E riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Si parla ormai da tempo dall’estero di un futuro lontano dall’Italia per il fenomeno portoghese, adesso arrivano conferme anche dalla stampa italiana. Le indiscrezioni sono riportate da ‘Il Corriere dello Sport’ e sono sicuramente destinate a fare rumore.

Ma entriamo nel dettaglio. Secondo quanto scritto il calciatore della Juventus è tentato dal ritorno al Real Madrid. Per il momento si tratta di sensazioni, pensieri, scenari ma viene ribadito quanto scritto dalla Spagna. “Madrid gli manca tanto” sostiene in un tweet Edu Aguirre, giornalista di El Chiringuito e amico fraterno.

Cr7 ha un contratto con la Vecchia Signora fino al 2022. I bianconeri si attendono i benefici dell’investimento in un triennio e ha già portato importanti impulsi a livello commerciale. Ronaldo peserà sui conti della Juve ancora per circa 58 milioni a giugno, eventualmente i Blancos dovranno mettere sul piatto almeno questa cifra, per poi aggiungere i 31 milioni di ingaggio annuo. Cristiano ha in mente di continuare a vincere con la Juventus: Pallone d’Oro e Champions League. Ma la tentazione Real Madrid rimane fortissima.