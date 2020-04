Calciomercato Torino, super offerta (con contropartita) dell’Everton per Belotti

CALCIOMERCATO TORINO – L’inizio di stagione è stato molto importante. Poi un netto calo, come del resto tutta la squadra. Stiamo parlando di Andrea Belotti, attaccante che nonostante le ultime due stagioni altalenanti continua a confermarsi come uno dei migliori calciatori italiani nel suo ruolo. Il Gallo sta pagando il brutto momento di tutta la squadra, il Torino infatti è in prima crisi e prima della sospensione del campionato era addirittura un’indiziata alla retrocessione.

Il calciatore della Nazionale è finito nel mirino dell’Everton, ma la valutazione del presidente Cairo è ancora altissima: 100 milioni di euro. Il club inglese non può ovviamente arrivare a questa cifra, ma potrebbe mettere sul piatto una contropartita molto importante. Moise Kean + 40 milioni di euro. L’offerta sembra già essere in grado di far vacillare il numero uno granata che sarebbe stuzzicato dall’idea di poter valorizzare ancora di più un calciatore dalle grandissime prospettive.