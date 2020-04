Calciomercato Torino, tutti i nomi per ripartire: manovre tra difesa e centrocampo

CALCIOMERCATO TORINO – Il tracollo. Dopo un ottimo inizio di stagione il Torino ha dovuto fare i conti con una vera e propria crisi che ha messo a rischio la permanenza in Serie A. La squadra ha perso fiducia ed il presidente Cairo ha optato per il ribaltone in panchina con l’esonero di Walter Mazzarri e l’arrivo di Moreno Longo. La ripresa della stagione è ancora incerta, ma in ogni caso il Torino dovrà provare a raggiungere la salvezza per poi programmare il futuro. E la dirigenza inizia a muoversi sul fronte calciomercato.

Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ continua il pressing per il centrocampista Bonaventura, presentata la proposta a Mino Raiola: contratto triennale a 1,5 milioni di euro a stagione più bonus. Ma si seguono anche altri profili. Il primo è quello di Gagliardini dell’Inter, può essere inserito nell’operazione con i nerazzurri per Izzo. Per la porta continua a circolare il nome di Scuffet, mentre in difesa l’obiettivo è Bruno Amione, potretbbe essere un investimento per il futuro. Per il presente invece ci sono Davide Biraschi e Riccardo Marchizza, due profili interessanti valutati dal club granata.