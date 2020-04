La Fiorentina sta con Salvini e dice sì a Chiesa, Bologna-Cagliari finisce con torneo di Fifa al Var…

Cinque le gare del pomeriggio di questa 29ª giornata di Serie A. Ben tre i pareggi e due le vittorie, entrambe interne. L’Inter strapazza il Brescia con un super Candreva e un autogol di Balotelli, il Sassuolo rimonta il doppio vantaggio della Fiorentina mentre Bologna-Cagliari finisce con torneo di Fifa al Var. Tutto facile per il Lecce contro la Samp con un protagonista inaspettato, Verona e Parma si dividono il punto con lacrime finali per il miracolo Inglese. Ma andiamo a vedere le partite nel dettaglio.

FIORENTINA-SASSUOLO 2-2

La Fiorentina viola il decreto e appoggia Salvini, che voleva le chiese aperte per Pasqua. E così, approfittando della situazione, i viola vanno sul doppio vantaggio. “Riaprite la Chiesa!” urlano dalla tribuna, ma Castrovilli capisce “aprite su Chiesa”. I gol del figlio d’arte sono in fotocopia. Castrovilli apre, appunto, su Chiesa, lanciandolo in profondità. L’attaccante non si fa “pregare” e batte Consigli, che ha imparato la lezione di qualche settimana fa e questa volta il pallone non lo ha portato. Piuttosto, ad accendersi è Caputo, che non vede l’ora di arrivare a 20 reti per la cena con Del Piero. In realtà però è De Zerbi a stimolarlo ancor di più: “Se arrivi a 30 ti piazzo una cena con Rodriguez”. Il calciatore raddrizza le orecchie e ne fa due in un minuto, felice di una possibilità di andare a cena con Belen. Soltanto dopo si scoprirà che il tecnico del Sassuolo si riferisse a Ricardo Rodriguez, il terzino del Milan. Nello spogliatoio, a fine gara, non sono mancate le scaramucce.

BOLOGNA-CAGLIARI 0-0

Bologna-Cagliari ha saputo offrire uno spettacolo abbastanza indecoroso. Sulla scia del ben discusso Genoa-Parma, il match del Dall’Ara ha regalato pennichelle pomeridiane tra bordo campo e tribune. Addirittura, per combattere la noia, i guardialinee hanno ben pensato di riutilizzare la telecamera Var per piazzarvi una playstation e iniziare i tornei di Fifa. Inutile nascondere come quel piccolo schermo sia stato preso d’assalto, con Nainggolan, squalificato, che ne ha approfittato per scendere dalla tribuna e partecipare al torneo organizzato dal compagno Castro. A vincere è poi stato Palacio, che ha però ammesso: “Sono andato nelle opzioni del gioco e ho aumentato tutti i valori del mio giocatore. Scusate”. Non sono escluse in settimana sanzioni del giudice sportivo.

LECCE-SAMPDORIA 2-0

2-0 facile e senza grossi patemi quello del Lecce contro la Sampdoria. Protagonista inaspettato è Fabio Lucioni, schierato davanti a far coppia con Farias. Liverani vince così la scommessa della vigilia: “Avevo il dubbio Babacar-Lapadula, non sono riuscito a capire che dei due fosse più inadeguato. Alla fine ho scelto di giocare con Lucioni centravanti”, aveva dichiarato il tecnico giallorosso alla vigilia. La scelta paga perché i difensori blucerchiati vanno in bambola, non aspettandosi quell’avversario nella loro zona di competenza. Al contempo, Lapadula in difesa affiancato da Rossettini marca le caviglie a Quagliarella e compagni e il Lecce può esultare.

VERONA-PARMA 1-1

E alla fine è successo. Sì. E’ successo che andasse al gol Inglese. L’attaccante, quest’anno più fuori che in campo, ha compiuto un vero e proprio miracolo. Nei nostri consigli del Fantacalcio di venerdì, avevamo scritto: “Diamogli fiducia l’attaccante è riuscito a rimettersi le scarpette dopo mesi e solo per questo merita di essere impiegato”. Anche per compassione, aggiungeremmo. E infatti è quello che accade, perché il centravanti degli emiliani riesce a commuovere anche i difensori veneti, che si avviavano alla vittoria per 1-0 dopo la rete di Pessina a metà primo tempo. Poi però, appunto, il dispiacere e la pena iniziano a prendere il sopravvento. Anche gli scaligeri vogliono premiare la forza di volontà di Inglese e decidono di lasciarlo segnare. Nessuno interviene sul cross di Gervinho in area, esattamente al 92′, e così l’attaccante può mettere in rete agilmente. Lacrime di gioia e commozione in campo e sugli spalti.

INTER-BRESCIA 4-0

E’ Candreva show! A San Siro è l’esterno a prendersi la scena, trascinando i nerazzurri alla vittoria contro il Brescia. Tutto merito degli allenamenti svolti a casa in quarantena: “La mia compagna Allegra mi ha dato una grossa mano, col pallone, a parte lampadari distrutti, è ancora più brava di Lukaku e mi ha permesso di tenermi in forma”, ha detto a fine gara. L’attaccante è effettivamente in uno stato di forma smagliante: evidente il cambio di passo con i difensori, ancora troppo appesantiti dalla lunga pausa. E così la gara è già chiusa alla mezz’ora. Il Brescia è in palla, totalmente in confusione. Talmente tanto da confondere anche Balotelli, che per un attimo pensa di giocare ancora per l’Inter. Super Mario scappa via verso la porta: i suoi compagni lo guardano sbalorditi perché non sanno cosa stia facendo, i suoi avversari lo lasciano ovviamente fare. 4-0 con autogol, dunque, e c’è qualcuno che ha anche il coraggio di andare ad abbracciare l’attaccante delle Rondinelle, che si accorge praticamente subito dell’errore commesso.