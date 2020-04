Messi smentisce trattativa con l’Inter, ma qualcosa non quadra: ecco perché la verità potrebbe essere un’altra…

In queste settimane di ‘non calcio’ si è parlato ben poco, anzi praticamente nulla, di fatti di campo. E quindi, di conseguenza, di mercato. Ma quando di fronte c’è Leo Messi… tutto scavalca tutto. E così, dopo le parole di Moratti (con successivo dietrofront), è stata la notizia proveniente dall’Argentina – da TNT Sport – a scatenare nuovamente il “caos”. Un caos in senso bello, sicuramente, per i tifosi dell’Inter. E in generale un caos bello per gli italiani appassionati di calcio, intrigati dall’idea di vedere un altro super campione in Serie A e di vedere nuovamente in scena lo scontro a distanza con Cristiano Ronaldo.

Ma è arrivata la doccia fredda. E’ stato lo stesso diretto interessato, sui propri canali social, a bollare come ‘fake news‘ la notizia che lo vedrebbe fuori dal Barcellona. Tutto finito, dunque. Un sogno durato pochi giorni, per chiunque avesse desiderato anche per un momento di vedere la ‘Pulce’ in Italia. E se in realtà non fosse veramente così?

Detta in questo modo, avrebbe poco senso. Ma basterebbe andare veramente a fondo della questione per riconoscere alcuni comportamenti ‘anomali’ a certe latitudini. Le latitudini dei grandi del calcio, si intende, il cui loro principale passatempo non è di certo stare dietro a delle notizie di mercato che li riguardano. Spiegato in parole povere: per quale motivo Leo Messi, lui stesso, direttamente, senza tramiti, avrebbe dovuto rispondere ad una notizia di mercato che lo colpisce personalmente? Lo ha mai fatto in passato? Lui, come altri calciatori, hanno mai adottato un comportamento del genere? No di certo. Nessun calciatore si è mai preoccupato di questo. Anzi, probabilmente – di fronte ad una bufala – è facile immaginare di vederli belli felici e sorridenti. Ci sono i procuratori, con le loro mosse strategiche, ci sono le società, che rispondono magari a specifica domanda. Non il calciatore. Difficilmente è successo, anche se a memoria non viene niente neanche in mente al momento un episodio simile.

E quindi? Quali conclusioni? Ovviamente questo non vuol dire che una trattativa debba esserci per forza o ci sia stata. Ma troppi indizi sembrano far presupporre altro rispetto a quanto già non si sappia. Il rapporto dell’asso argentino con Bartomeu (non ultimo il caos interno che ha portato alle dimissioni di 6 dirigenti), quel criptico “mi espongo, ma forse ho sbagliato e ritratto” dell’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti e infine la situazione spiegata sopra.

Magari da questa situazione non uscirà nulla fuori. Magari non c’è mai stato nulla e nulla ci sarà. Ma, alla luce delle considerazioni fatte sopra, e sulla basse di vecchie storie del passato molto simili (trattative negate fino all’ultimo e poi concretizzate a sorpresa), non è impossibile pensare che qualche contatto tra le parti ci possa essere stato, forse anche indirettamente. E poi, in un momento del genere, sognare è una delle poche azioni rimaste e in cui nessuno può mettere bocca o giudicare. Ecco, fatelo, ma magari senza farvi vedere…