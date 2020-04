Morto ex allenatore della Lazio: grave lutto nel mondo del calcio [NOME e DETTAGLI]

Grave lutto nel mondo del calcio, è morto Sergio Guenza, storico allenatore della Lazio Femminile ma soprattutto della Nazionale azzurra. La carriera da calciatore ha preso il via proprio ai biancocelesti, poi esperienze con L’Aquila, Tivoli, Foligno e Vis Sezze. Grandi avventure soprattutto da allenatore. Inizio proprio con la Primavera della Lazio, poi la squadra femminile. Ha allenato in diverse occasioni la Nazionale, nel 1979, nel 1989 e nel 1995, poi Tuscania e Angizia Luco. Ha vinto uno scudetto Cadetti e partecipato a 3 campionati europei ed al Mondiale del 1991. Patrizia Panico ha voluto rendere omaggio. “Immensamente grata per avermi reso una giocatrice da bosco e da riviera”.

Carolina Morace, che sul proprio profilo Facebook ha scritto: “Oggi ho ricevuto la notizia della morte di Sergio Guenza. È stato il mio mister per tanti anni nella Lazio ed in Nazionale, dove all’età di 14 anni mi fece esordire. Mister Guenza, oltre ai numerosissimi consigli tecnici, mi ha insegnato quanto fosse importante mettersi al servizio della squadra. Riposa in pace Mister”.