E’ morto il ‘genio del pallone’: grave lutto nel calcio italiano [NOME e DETTAGLI]

Il mondo del calcio piange ancora. E’ morto Ezio Vendrame, ex calciatore di Vicenza, Napoli e Padova ma anche allenatore di Pordenone, Venezia e Sanvitese. Aveva 72 anni e stava lottando ormai da tempo contro un tumore. E’ stato un grande protagonista nel mondo del pallone, considerato come il ‘genio del calcio’ e protagonista di episodi bizzarri durante la carriera come raccontato dallo stesso ex calciatore in alcuni libri.

Era dotato di una grande tecnica che mandava in estasi i tifosi, in particolar modo legame molto forte con i supporter del Vicenza. E’ durata poco l’avventura con la maglia del Napoli, più per un carattere esuberante che per la mancanza di qualità tecnica. Amava i calciatori sopra le righe. Un esempio? Mario Balotelli.