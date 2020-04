Paura in casa Milan, ex attaccante dei record ricoverato in ospedale [NOME e DETTAGLI]

Paura in casa Milan. L’ex attaccante Jimmy Greaves è stato ricoverato in ospedale e la causa non sarebbe il Coronavirus. I motivi non sono stati ancora svelati, 8 anni fa era stato colpito da infarto e da allora ha dovuto fare i conti con problemi di salute. E’ stato il più grande cannoniere della storia del Tottenham, ha segnato 266 reti con la maglia degli Spurs, ottima esperienza anche con il Chelsea, in questo caso le reti in totale sono state 132. Il totale di reti realizzate in Premier League rappresentato ancora un record. Ha indossato anche i colori del Milan, per un totale di 12 partite e 9 gol, l’addio fu quasi immediato a causa di contrasti con Nereo Rocco e la dirigenza.