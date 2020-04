Tottenham, Mourinho raggira i divieti: fa allenare i suoi ragazzi in gran segreto: la società non sapeva

In Germania qualche squadra è tornata ad allenarsi, in Italia la battaglia è ancora aperta, mentre in Inghilterra… “si può ma non si può”. O, per meglio dire, è concessa attività fisica (passeggiate all’aperto o esercizi) una volta al giorno in compagnia di un familiare. José Mourinho ha voluto far da sé. Come riporta il Daily Mail, infatti, il tecnico portoghese ha deciso di ‘convocare’ cinque suoi calciatori (Ndombelé, Common, Aurier, Sanchez, Sessegnon) per farli allenare ‘in gran segreto’ in un parco di Londra. Secondo il tabloid, il Tottenham pare non sia stato informato dell’iniziativa, ma il Guardian riporta le parole di un portavoce della società: “A tutti i nostri tesserati è stato ribadito di rispettare il distanziamento sociale quando fanno attività all’aperto. Continueremo a rinforzare questo messaggio”.