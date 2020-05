“Accordo tra due squadre, c’è di mezzo anche lo Stato: è un complotto”. Accuse shock dopo la sospensione

Il campionato francese è stato considerato chiuso dopo l’emergenza Coronavirus, il titolo è andato al Psg. Beffa per il Lione che è stato escluso dalle Coppa, furioso Houllier, consigliere di Jean Michel Aulas, presidente del club. Ecco le dichiarazioni alla tv del club.

“C’è stato un accordo tra Olympique Marsiglia e Paris Saint-Germain e ci ha colpito pesantemente. C’è un’alleanza tra club amici e credo soprattutto che si sia trattato di un complotto per eliminare il Lione. Ma verrà tutto insabbiato, perchè credo che sia coinvolto anche lo stato francese. Ho seguito tutte le conferenze stampa di Emmanuel Macron e di Edouard Philippe e non hanno mai parlato di sport. E poi, per puro caso, alla fine viene deciso che la Ligue 1 non potrà essere portata a termine. Essendo la prima volta che hanno parlato di sport, trovo la cosa un po’ strana”.