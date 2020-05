Milan, dalla Spagna sono sicuri: “è fatta per Mertens, a breve l’ufficialità”

Clamorosa voce proveniente dalla Spagna e che riguarda il Milan. Secondo quanto riportato da todofichajes.com il club rossonero sarebbe vicino all’acquisto di Dries Mertens. Sono stati avviati i contatti con l’entourage del calciatore, il belga avrebbe dato già l’ok al trasferimento, addirittura l’annuncio ufficiale dovrebbe arrivare entro la prossima settimana.

Il calciatore del Napoli non ha raggiunto l’accordo con il club azzurro per il rinnovo, interesse anche da parte dell’altro club di Milano, l’Inter ma Mertens avrebbe preferito il Milan per la possibilità di giocare con maggiore continuità. Occhi puntati anche da Roma, Chelsea e Newcastle ma il Diavolo sarebbe veramente ad un passo.