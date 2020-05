Serie A, Tommasi: “servono quattro settimane di allenamenti prima di giocare”

L’ok del Cts al protocollo avvicina la Serie A alla ripresa, come confermato da Spadafora la data decisiva sarà quella del 28 maggio. Sul tema è intervenuto il presidente dell’Assocalciatori Damiano Tommasi, come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’.

“Altri sport ragionano su un tempo di sei settimane: a noi ne servono almeno quattro prima di riprendere il campionato. Non dobbiamo porci limiti di data se vogliamo essere in grado di ripartire bene. Abbiamo sempre ragionato su questa tempistica. Tutti vogliono tornare a fare il proprio lavoro, ma da quando ripartiranno gli allenamenti bisognerà cominciare questo calcolo. Serve prima di tutto prudenza, dobbiamo avere certezze dal punto di vista medico. Quello che abbiamo chiesto è uniformità nell’applicazione delle misure e un organo di controllo”.