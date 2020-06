Calciatore arrestato per detenzione di droga: sequestrato zaino pieno di marijuana [DETTAGLI]

Un nuovo clamoroso episodio si è verificato nel mondo del calcio. Un calciatore di prima categoria di una squadra calcistica di Genova è stato arrestato perché trovato con uno zaino pieno di marijuana, l’episodio si è verificato a Roma, alla stazione Tiburtina. Come riporta anche Fanpage, due poliziotti hanno visto un giovane che si guardava intorno nervosamente prima di dirigersi verso un pullman: hanno deciso così di fermarlo. Il 29enne ha mostrato il tesserino della squadra di calcio.

Dopo alcuni controlli è stato trovato lo zaino con all’interno un chilo di marijuana avvolta in diversi strati di cellophane nero. Per la missione di consegnare la droga è stato scelto il calciatore perché giudicato come insospettabile. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.