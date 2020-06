Pullman di una squadra preso a sassate, tragedia sfiorata: feriti due calciatori [NOMI, FOTO e DETTAGLI]

Tragedia sfiorata in Portogallo. Dopo il deludente pareggio del Benfica contro il Tondela (0-0 con cui le Aquile di Lisbona raggiungono il Porto in testa alla classifica), il pullman della squadra di casa è stato preso a sassate. I teppisti hanno lanciato pietre e oggetti vari contro il mezzo a bordo del quale si trovavano i calciatori del Benfica. Due di loro, Weigl e Zivkovic, sono stati feriti e trasportati per precauzione in ospedale. Niente di grave per i giocatori. Il Benfica ha fatto sapere in un comunicato ufficiale che “garantiamo la massima collaborazione con le autorità, alle quali viene chiesto il massimo impegno al fine di identificare i trasgressori responsabili di tali atti criminali”.

Apedreado el autobús del #Benfica, con Zivkovic y Weigl heridos https://t.co/qiCgQiLkQ9 pic.twitter.com/baqE5ZTiOH — Estadio Deportivo (@Estadio_ED) June 5, 2020