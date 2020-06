Calciomercato, scade la clausola per Messi. I nomi per Fiorentina, Atalanta e Samp, Preziosi scatenato

Oggi è stato ufficializzato il nuovo calendario per il campionato di Serie A, si preannuncia un finale di stagione scoppiettante. Nel frattempo continuano a regalare emozioni le trattative di calciomercato, ecco la situazione nel dettaglio sulle squadre di Serie A.

MESSI – Ieri è scaduta la clausola che consente al fuoriclasse argentino di svincolarsi gratuitamente dal Barcellona, sfuma così un obiettivo per l’Inter, che è comunque sempre risultato quasi impossibile.

LAZIO – “Se ho già in mente il prossimo Milinkovic? Non dirò mai il nome, piuttosto mi ammazzo”. È quanto dichiarato dal ds della Lazio Igli Tare su Sky Sport. Dalla Francia il quotidiano L’Equipe parla dell’offerta di 80 milioni del Psg per il serbo.

FIORENTINA – Il club viola è alla ricerca di un attaccante. Secondo La Nazione, infatti, se i viola non arriveranno a Marcus Thuram, potrebbero tornare sul polacco ex Milan, Piatek.

GENOA – Enrico Preziosi, presidente del Genoa, ha parlato a Radio Kiss Kiss: “Non conosco gli interessi di mercato del Napoli, le nostre relazioni con il club azzurro sul mercato sono inesistenti da sempre praticamente. Younes? L’avevamo chiesto, ma non abbiamo potuto concludere la trattativa, come sempre accade col Napoli. Soumaoro? E’ un giocatore estremamente importante. Al Napoli forse ricorda Koulibaly. Noi proveremo a trattenerlo, ovviamente mai in contrasto col giocatore. Se lui avrà piacere a restare bene. In 15 anni di Serie A abbiamo fatto poco col Napoli, evidentemente non abbiamo avuto giocatori che destavano l’interesse del Napoli”.

MILAN – Hakan Calhanoglu ha parlato ai microfoni di ‘BEIN SPORTS’: “Il Galatasaray è una passione che viene da mio padre, dalla mia famiglia. Hagi? In un club come il Galatasaray, vivere l’orgoglio del numero 10 con quella gloriosa maglia è speciale. Spero che un giorno sarò come lui”.

ATALANTA – In caso di addio con Ilicic è stato già individuato il sostituto: Pedro de la Vega, 19enne del Lanùs, obiettivo anche dell’Inter.

SAMPDORIA – Sul taccuino Lucas Piton, talentuoso terzino brasiliano in forza al Corinthians. Ecco quanto dichiarato a lance.br. “Penso che sia il sogno di ogni giocatore e sono felice di sapere che il mio lavoro venga riconosciuto. Tuttavia, provo a impegnarmi qui e gioco per il Corinthians con molta responsabilità. Solo Dio conosce i percorsi che dobbiamo seguire nel nostro futuro”.