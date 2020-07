Mihajlovic non le manda a dire: “Il calcio così mi fa schifo, spero finisca presto”

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato alla vigilia della sfida col Lecce. Tra i concetti espressi dal tecnico serbo di particolare rilevanza è quello relativo alle porte chiuse: “Il problema non è quando giochi è che non c’è pubblico e non è bello. Sì, va bene uno o due partite, ma poi a lungo andare ti stufi, non è calcio. So che era l’unico modo di finire il campionato, ma spero che da settembre riaprano gli stadi, è troppo importante per noi e per tutti. Il calcio si gioca per i tifosi, adesso è tutto un po’ frigido. Non è una cosa che mi emoziona. Spero finisca presto, con queste tre giornate. Se mi dovessero chiedere di tornare a giocare il campionato senza pubblico o non giocare preferisco non giocare. Mi fa schifo così. Non c’è paragone quando giochi con uno stadio pieno”.