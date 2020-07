Serie C, polemiche e infortuni Bari-Ternana: due calciatori rossoverdi finiscono in ospedale [FOTO]

Non si placano le polemiche dopo Bari-Ternana, uno dei quarti di finale degli spareggi promozione di Serie C. Risultato finale 1-1, con i pugliesi che staccano il pass per il turno successivo e gli umbri che vengono eliminati e recriminano per diverse decisioni. Oltre alla discutibile espulsione comminata a Palumbo, in mezzo finiscono anche le mancate ammonizioni ai calciatori che hanno “mandato in ospedale” (letteralmente) Celli e Ferrante. I due giocatori rossoverdi, infatti, dopo essere stati costretti al cambio nella prima frazione, sono finiti appunto in ospedale, come confermato dallo stesso allenatore Gallo a fine gara. In alto le immagini con le loro condizioni.