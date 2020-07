Serie C, il presidente della Ternana Bandecchi sbotta: “Riformare la Lega Pro, così non va bene”

Stefano Bandecchi alla riscossa. Si è arrabbiato il presidente della Ternana per via dell’ultima riforma sulle rose contingentate in Serie C, con massimo 22 calciatori e un Under classe 2001. Proprio per questo motivo, il numero uno rossoverde ha chiesto a gran forza la riforma della Lega Pro.

“Chiedo l’intervento immediato del ministro dello sport – ha detto in un’intervista al Corriere dell’Umbria – per avviare al più presto la riforma del format dei campionati di B e C. Una riforma urgente e improcrastinabile, soprattutto alla luce della recente e assurda decisione della Lega Pro circa le rose contingentate. Questa categoria non ha più nessuna ragione di esistere poiché racchiude 60 club molto diversi per blasone, bacino di utenza e solidità economica. Insomma, si tratta di una miscela eterogenea con interessi difformi e inconciliabili, soprattutto per una governance inadeguata come quella attuale. La soluzione? Organizzare una C di elite, o B2, formata da 22 squadre e posta sotto l’egida della Lega del torneo cadetto. Le altre compagini di C potrebbero dare vita ad un campionato semiprofessionistico, con costi notevolmente ridotti”.