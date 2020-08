Calciomercato, le notizie di oggi – Il nuovo 11 del Torino di Giampaolo, doppio colpo Lazio, pazza idea Juve

Calciomercato, le notizie di oggi – E’ andata in archivio una stagione veramente deludente in casa Torino. E’ stato un campionato da dimenticare per il club granata, la salvezza è arrivata solo nel finale e tra mille difficoltà. Prima l’esonero di Walter Mazzarri con la decisione di affidare la panchina a Moreno Longo, la situazione non è migliorata, anzi è peggiorata. E’ arrivata una serie negativa di risultati, dopo il lockdown la squadra si è un pò compattata e alcune vittorie hanno portato un pò di tranquillità. Nonostante l’obiettivo raggiunto, il presidente Cairo ha silurato Longo, l’ex Frosinone non ha convinto. Per il sostituto è stato scelto Marco Giampaolo, l’ex Milan è in grado di riportare entusiasmo, ma soprattutto idee di gioco. E’ alla ricerca del riscatto, un pò come il Torino. Partirà dal 4-3-1-2, un modulo che sembra sposarsi con le caratteristiche dei calciatori in rosa.

Calciomercato Torino, i movimenti in entrata ed uscita

‘Porte’ girevoli per il nuovo estremo difensore. Sembra giunta al capolinea l’avventura in granata di Sirigu, si stanno valutando diversi scambi con altre squadre del campionato di Serie A. Novità anche in difesa, con la valigia in mano Izzo, si punterà su Nkoulou. Sul fronte terzino sinistro si sta lavorando all’arrivo di Ricardo Rodriguez, terzino di sicuro affidamento. A destra quasi certo l’addio con De Silvestri, servirà sicuramente un sostituto. A centrocampo Giampaolo ha intenzione di rilanciare Baselli, come nuovo acquisto ha chiesto Linetty. Sulla trequarti l’intenzione è puntare su Verdi, ovviamente con Belotti e con Zaza, quest’ultimo molto apprezzato dall’allenatore. A completare il reparto potrebbe arrivare Borini (APRI L’ARTICOLO O SFOGLIA LA FOTOGALLERY IN ALTO PER IL NUOVO 11 DEL TORINO)

Continuano le richieste di Andrea Pirlo per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Sportitalia i bianconeri starebbero pensando al ritorno di Alvaro Morata.

NAPOLI – Il club azzurro sta per piazzare un colpo molto importante per l’attacco: si tratta di Under della Roma, più difficile arrivare a Boga del Sassuolo.

VERONA – Maurizio Setti, presidente del Verona, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Marash Kumbulla: “A gennaio c’era stato un forte interesse del Napoli, ma i tempi erano stretti ed il calciatore ha preferito prendersi tempo per riflettere. E’ stato l’unico motivo per il quale non si è trasferito in azzurro. Ora ci sono diverse squadre su di lui, è un ragazzo di talento destinato ad una carriera da top club”.

GENOA – Il direttore Faggiano non si ferma. Per la difesa il nome è quello di Kevin Bonifazi, di proprietà del Torino, nell’ultima stagione alla Spal. In attacco inserimento per Cutrone della Fiorentina (IL NUOVO ARRIVO IN CASA MILAN E LE NOTIZIE DALL’ESTERO)

La Lazio si avvicina al doppio colpo di mercato. Non solo David Silva, per il quale ormai manca solo la firma. I biancocelesti, infatti, sono vicinissimi a Vedat Muriqi, centravanti del Fenerbahce classe ’94. Affare da 16 milioni più bonus. Quest’anno, in Turchia, Muriqi ha segnato 17 reti tra campionato e coppe. Un doppio innesto molto importante in vista della prossima Champions League.