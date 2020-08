L’Equipe massacra Icardi: “La sua mancanza di mobilità è lampante, è un peso”. Futuro lontano dal PSG?

L’Equipe contro Mauro Icardi. Secondo il noto quotidiano francese, l’attaccante argentino vedrà la semifinale contro il Lipsia dalla panchina, almeno inizialmente. Il tutto per uno stato di forma tutt’altro che perfetto, come sottolinea l’Equipe: “La domanda da farsi è se Mauro Icardi in questo momento possa essere in grado di giocare una partita di alto livello… La sua mancanza di mobilità è lampante. Al punto di farne un peso per la squadra? La questione si pone sul serio. Se Tuchel vuole attaccare la profondità contro il Lipsia, allora Icardi non gli serve a nulla. In passato, in coppia con Mbappé, Icardi ha mostrato qualcosa d’interessante. Ma era in forma e stimolato dalla concorrenza di Cavani. Oggi invece è la grande delusione del post-lockdown, con il suo maxi ingaggio voluto da Leonardo. E al di là della sua condizione atletica, è pure il suo livello tecnico a creare ansie e ad essere messo in discussione”.

Critiche pesanti. Inoltre al posto di Icardi, contro l’Atalanta, è entrato Choupo-Moting, che è andato in gol. Il che non gioca a favore dell’ex Inter. Altro punto a suo svantaggio sarà il rientro di Di Maria dalla squalifica e la forma devastante mostrata da Mbappé dopo l’infortunio. Saranno loro due ad affiancare Neymar in semifinale. Icardi rimarrà fuori. Per adesso solo dall’undici titolare e chissà che a settembre non si torni a parlare di Juve…