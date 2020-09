“Zaniolo sta male, ha pensieri brutti”, la confessione sul calciatore della Roma

“Nicolò sta male. Ha pensieri brutti. D’altronde è comprensibile. Ha solo 21 anni e naturalmente ha paura di non tornare come prima. Col club e con gli azzurri ha lavorato bene, penso che sia stata solo sfortuna, perché anche in questo caso non è stato l’avversario a fargli male. Ha sentito una specie di frustata al ginocchio e si è fermato”. Sono le parole del padre di Nicolò Zaniolo, Igor, in un’intervista a Gazzetta dello Sport. Il giovane talento di Roma e Nazionale ha subito lo stesso infortunio di gennaio, ma nell’altro ginocchio. Un nuovo inferno, proprio a pochi mesi dal ritorno in campo. Una mazzata, a livello psicologico prima ancora che fisico.

Proprio per questo, d’accordo con famiglia e società, il calciatore ha deciso di non operarsi oggi ma di aspettare qualche giorno. Supportato, anche, dai numerosi messaggi di affetto e solidarietà ricevuti nella giornata di ieri.