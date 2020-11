Incredibile episodio che si è verificato nella partita del campionato di Serie C tra Catania e Vibonese, 2-1 il risultato finale con il club siciliano che torna al successo e fa uno scatto in classifica in chiave playoff. Ma la sfida è da ricordare per la follia dell’allenatore dei padroni di casa Giuseppe Raffaele. Il tecnico, sul punteggio di 2-1 e al minuto 92, ha fermato un’azione degli ospiti intercettando il pallone di un avversario. Immediata è arrivata la decisione dell’arbitro che ha espulso Raffaele. Adesso c’è grande attesa per le decisioni del giudice sportivo con l’allenatore che rischia una vera e propria stangata. In basso il video.

Comunque, volevo far sapere a tutti che questa sera oltre a #BosniaItalia si giocava #CataniaVibonese, e al 92′ è successo questo. Mourinho spostati: Giuseppe Raffaele, “O Mago” di Barcellona Pozzo di Gotto. pic.twitter.com/28wSUBFH3v — Antonio Torrisi (@antorreasy) November 19, 2020