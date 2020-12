I risultati della 14esima giornata del campionato di Serie A hanno fornito interessanti indicazioni e colpi di scena. Nella prima sfida successo salvezza del Crotone contro il Parma, in serata tonfo della Juventus che ha perso in casa contro la Fiorentina. Colpo grosso dell’Inter sul campo del Verona, ma il Milan non muore mai e si riprende la vetta nella partita contro la Lazio, vittoria in pieno recupero. Pareggio tra Bologna e Atalanta, la Roma non sbaglia contro il Cagliari. Il Sassuolo è uno spettacolo e vince contro la Sampdoria, successi salvezza di Benevento e Genoa. Tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI SERIE A 14ª GIORNATA

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

ORE 18:30

Crotone-Parma 2-1 (24′, 44′ Junior Messias, 57′ Kucka) (LE PAGELLE)

ORE 20:45

Juventus-Fiorentina 0-3 (3′ Vlahovic, 76′ Alex Sandro autogol, 81′ Caceres) (LE PAGELLE)

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE

ORE 18:30

Verona-Inter 1-2 (52′ Lautaro Martinez, 63′ Ilic, 69′ Skriniar) (LE PAGELLE)

ORE 20:45

Bologna-Atalanta 2-2 (22′, 23′ Muriel, 73′ Tomiyasu, 83′ Paz)

Milan-Lazio 3-2 (10′ Rebic, 17′ Calhanoglu, 28′ Luis Alberto, 59′ Immobile, 90’+2 Hernandez) (LE PAGELLE)

Napoli-Torino 1-1 (56′ Izzo) (LE PAGELLE)

Roma-Cagliari 3-2 (11′ Veretout, 59′. 90’+1 Joao Pedro, 71′ Dzeko, 77′ Mancini,)

Sampdoria-Sassuolo 2-3 (2′ Traore, 55′ Quagliarella, 56′ Caputo, 58′ Berardi, 84′ Keita)

Spezia-Genoa 1-2 (10′ Nzola, 16′ Destro, 73′ Criscito rigore)

Udinese-Benevento 0-2 (9′ Caprari, 77′ Letizia)

CLASSIFICA

MILAN 34 INTER 33 ROMA 27 SASSUOLO 26 NAPOLI 25 JUVENTUS 24 ATALANTA 22 LAZIO 21 VERONA 20 BENEVENTO 18 SAMPDORIA 17 UDINESE 15 BOLOGNA 15 FIORENTINA 14 CAGLIARI 14 PARMA 12 SPEZIA 11 GENOA 10 CROTONE 9 TORINO 8



CLASSIFICA MARCATORI

Ronaldo (Juventus) 12 reti Lukaku (Inter) 11 reti Ibrahimovic (Milan) 10 reti Belotti (Torino) 9 reti Immobile (Lazio) 8 reti Mkhitaryan (Roma) 7 reti Berardi (Sassuolo) 6 reti Soriano (Bologna) 6 reti Joao Pedro (Cagliari) 6 reti Lozano (Napoli) 6 reti Nzola (Spezia) 6 reti Veretout (Roma) 6 reti Quagliarella (Sampdoria) 6 reti

PROSSIMO TURNO SERIE A (15ª GIORNATA)

DOMENICA 3 GENNAIO 2021

ORE 12:30

Inter-Cagliari

ORE 15:00

Atalanta-Sassuolo

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

ORE 18:00

Benevento-Milan

ORE 20:45

Juventus-Udinese