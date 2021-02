L’ex Roma Castan è finito nella bufera. Un episodio si è verificato nel match Vasco da Gama-Bahia ed il calciatore è stato protagonista in negativo di un intervento killer che ha portato pesanti conseguenze ad un avversario. Per la cronaca la partita si è conclusa sul risultato di 0-0, stagione deludente per le due squadre che si trovano nelle posizioni basse della classifica, rispettivamente con 37 e 36 punti e lontanissimi dalla vetta occupata dall’Internacional con 65 punti.

L’intervento killer di Castan

Il difensore Castan è finito nel mirino per un intervento killer. L’ex Roma è entrato col piede a martello sulla faccia del portiere del Bahia, l’impatto per Douglas è stato tremendo: immediato l’intervento dei soccorsi che hanno portato a 5 punti di sutura. L’episodio si è verificato all’80’, con l’ausilio del Var l’arbitro ha deciso per l’espulsione diretta. Il provvedimento non ha condizionato il Vasco che è riuscito a mantenere la rete inviolata. In basso il VIDEO dell’intervento di Castan.