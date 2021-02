Si continua a parlare della lite tra Andrea Agnelli e Antonio Conte, l’episodio è andato in scena in occasione della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter. Si è giocata la gara di ritorno della semifinale, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0, la compagine di Antonio Conte non è riuscita a ribaltare il risultato dell’andata. I bianconeri si giocheranno un altro trofeo ed incontreranno la vincente tra Atalanta e Napoli. Non sono mancati i momenti di grande tensione tra il presidente bianconero e l’allenatore nerazzurro.

La lite Agnelli-Conte, il messaggio di Pistocchi

Scintille in campo e sugli spalti tra Andrea Agnelli e Antonio Conte. Il gesto dell’allenatore nerazzurro non è passato inosservato, le telecamere hanno immortalato il dito medio. Al fischio finale si è registrato lo sfogo del presidente della Juventus che ha utilizzato parole pesanti, probabilmente nei confronti di Conte. L’episodio ha scatenato la reazione anche del giornalista Maurizio Pistocchi che non è mai tenero con i bianconeri: “C’era una volta l’Avvocato Agnelli, con l’inconfondibile stile-Juve. Che non si compra e non si eredita”.