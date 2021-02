Nuovi aggiornamenti sulla lite tra Andrea Agnelli ed Antonio Conte, è arrivata la ricostruzione anche del club nerazzurro. L’episodio si è verificato in occasione della partita di Coppa Italia tra Juventus e Inter, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-0 e ha visto il passaggio in finale della squadra di Andrea Pirlo. Il match è stato caratterizzato anche da momenti di altissima tensione, in particolar modo nel mirino è finito il gesto del dito medio dell’allenatore nerazzurro e lo sfogo al fischio finale del presidente bianconero. La ricostruzione della Juventus è stata chiara, sono stati messi in evidenza insulti e gesti.

Lite Agnelli-Conte, la ricostruzione dell’Inter

Subito dopo la parte Antonio Conte aveva contestato la versione della Juventus: “Le fonti juventine dovrebbero dire la verità, anche il quarto uomo ha visto e sentito cosa è successo. Serve più educazione e rispetto per chi lavora”. La ricostruzione dei nerazzurri è molto diversa, secondo fonti raccolte dall’Ansa “Conte è stato pesantemente insultato nel corso di tutto il primo tempo, conclusosi con il dito medio catturato dalle immagini televisive. Gli insulti rivolti a Conte provenivano dalla tribuna occupata dai bianconeri, dove era il presidente Andrea Agnelli: a Conte è stato dato ripetutamente del coglione e del pagliaccio”.