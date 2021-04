Superlega, in arrivo le prime ‘defezioni’: due squadre pensano al dietrofront

La Superlega continua a portare motivi di grande discussione. Secondo alcune voci provenienti dall’Inghilterra alcuni club inglesi starebbero pensando di cambiare idea sulla partecipazione alla competizione. E’ quanto confermato anche da Gary Neville, oggi commentatore: le squadre sarebbero Manchester City e Chelsea. L’ex difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Daily Mail e anche il “The Guardian” conferma l’indiscrezione: le due squadre potrebbero decidere per l’inversione di marcia.

Anche il Liverpool potrebbe cambiare idea: “Joel Glazer non cambierà idea facilmente! Jurgen Klopp e i giocatori senior dovrebbero far cambiare idea a FSG. Il Manchester City molto probabilmente cederà. Questo non fa per loro! Gli altri 3 seguiranno l’esempio degli altri”, è quanto riportato da Neville.

Il comunicato della Premier League

“La Premier League, insieme alla FA, ha incontrato oggi i club per discutere le implicazioni immediate alla proposta della Super League. I 14 club presenti alla riunione hanno respinto all’unanimità e con vigore i piani per la nuova competizione.”. È il comunicato ufficiale della Premier League contro la Superlega. “La Premier League sta valutando tutte le azioni possibili per impedire il progredire della nuova competizione. La Lega inglese continuerà a lavorare con le parti interessate, inclusi i tifosi, il governo, UEFA, FA, EFL, PFA e LMA per proteggere gli interessi del calcio e invita i club presenti nella competizione a cessare immediatamente il loro coinvolgimento”.