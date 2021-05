Il Bayern Monaco è campione di Germania: decisiva la sconfitta del Lipsia

Il Bayern Monaco è campione di Germania, l’ufficialità è arrivata prima della partita contro il Monchengladbach, decisivo il successo del Borussia Dortmund contro il Lipsia. E’ stato un traguardo meritato per la squadra di Flick, nel complesso la stagione è stata positiva ma pesa tantissimo l’eliminazione in Champions League. Si tratta del nono scudetto consecutivo del Bayern Monaco, il dominio in Germania è totale.

Il Borussia Dortmund ha regalato il titolo al Bayern Monaco. I gialloneri hanno vinto contro il Lipsia con il risultato di 3-2. Doppio vantaggio dei padroni di casa con Reus e Sancho, reazione ospite con Klostermann e Olmo, all’87’ è ancora Sancho a siglare il gol della vittoria. Il Bayern Monaco può allungare ma è già campione di Germania.