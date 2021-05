Materazzi punge: “Mourinho? Meglio la Roma della Juventus”

Il ritorno di Mourinho in Italia continua a portare tantissime reazioni, lo Special One sarà il prossimo allenatore della Roma. Le ambizioni del club giallorosso sono molto importanti, l’intenzione è quella di riscattare gli ultimi risultati. Si preannuncia una stagione ricca di emozioni, l’obiettivo sarà quello di conquistare almeno la qualificazione alla prossima Champions League.

Mourinho è legato da un ottimo rapporto con Marco Materazzi, l’ex difensore dell’Inter ha commentato così la notizia alla ‘Gazzetta dello Sport’: “Stupito? No. Mi sarei meravigliato di più se fosse andato alla Juve. Ci avrebbe pensato molto di più. Di sicuro per gli interisti se avesse scelto Juve o Milan sarebbe stato peggio: così credo che lo capiranno, per il tanto che ha fatto per l’Inter. Non sarebbe andato senza garanzie: è una sfida calcolata e il non dover giocare subito la Champions è un’opportunità. Lui è abituato a club disposti a fare tutto per vincere e la proprietà della Roma, per quel che so, vuole vincere”.

“E’ una sfida del fuoco: se uno scudetto dell’Inter ne vale cinque rispetto agli altri, uno alla Roma ne vale venti”.