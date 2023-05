Roma grandi firme: chiuso anche il terzo colpo per la prossima stagione

CalcioWeb

La Roma è sempre più scatenata sul fronte calciomercato ed è pronta ad accontentare l’allenatore José Mourinho in ogni richiesta. La stagione della squadra giallorossa è stata dai due volti, altalenante in campionato e fantastica in Europa League.

In Serie A occupa la settima posizione ed è fuori dalle competizioni europee, in Europa League si prepara a scendere in campo per la finale di Europa League contro il Siviglia. I giallorossi sono reduci dal passaggio del turno contro il Leverkusen, la squadra di Mourinho si è messa in mostra in fase difensiva. In attacco continua a fare fatica e l’unica certezza dal punto di vista tecnico è rappresentata da Dybala.

I colpi sul calciomercato

L’allenatore Josè Mourinho ha chiesto l’arrivo di calciatori importanti per continuare l’esperienza in giallorosso. I primi due colpi sono stati di alto livello: il centrocampista Aouar e il difensore N’Dicka. La Roma ha definito un altro colpo importante a centrocampo: Youri Marion A. Tielemans. Si tratta di un centrocampista centrale in grado di disimpegnarsi anche in zona avanzata e all’accorrenza anche in posizione più arretrata. E’ bravissimo con entrambi i piedi ed è dotato di una grande visione di gioco e tecnica di base. Si è confermato molto pericoloso anche in zona realizzativa e il tiro è sempre insidioso.

Attualmente gioca al Leicester e il club è ad un passo dal baratro della retrocessione in Premier League. Il calciatore belga è comunque in scadenza di contratto a giugno e le trattative per il rinnovo sono state bloccate. Nel corso della carriera ha indossate le maglie Anderlecht, Monaco e poi Leicester. Classe 1997, con la maglia della Nazionale del Belgio ha già collezionato quasi 60 presenze dimostrandosi sempre un calciatore molto prezioso. E’ destinato al definitivo salto di qualità in un club come la Roma, pronto un triennale a cifre importanti.