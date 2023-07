Bonucci, voci sulla Fiorentina: i tifosi viola insorgono sui social | FOTO

CalcioWeb

Sono giorni decisivi sul futuro di Leonardo Bonucci. Il difensore non rientra più nei piani della Juventus ed è finito sul mercato. Come anticipato dalla redazione di CalcioWeb è stato in trattativa con la Lazio e sono in corso valutazioni sull’ingaggio. Il 36enne è finito nel mirino anche della Sampdoria in Serie B e dell’Arabia Saudita, al momento non sono però destinazioni gradite.

“Sto sentendo tante voci di mercato fantasiose su Bonucci,ma la sua principale volontà è rimanere alla Juve di cui è stato capitano fino a pochi mesi fa, per ritagliarsi il suo ruolo all’interno di un gruppo così importante”. Sono le dichiarazioni di Alessandro Lucci, agente del calciatore, in una dichiarazione all’ANSA.

“E’ un calciatore di livello mondiale, capitano azzurro e leader di una squadra come la Juve. Qualora si materializzassero situazioni di mercato, prenderemmo in considerazione soltanto opportunità all’altezza del suo livello per trovare la soluzione migliore per tutti”. Il nome di Leonardo Bonucci è stato accostato anche alla Fiorentina, scatenando la reazione dei tifosi viola, confermata anche dai messaggi social nella gallery in alto.